Митрополит УПЦ МП объявил о подчинении Константинополю

Бывший секретарь покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр (Драбинко), являющийся иерархом Украинской православной церкви Московского патриархата, объявил себя клириком Константинопольского патриархата. Об этом он заявил в комментарии Громадському телевидению.

"На последнем заседании Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента (после принятия такого решения) мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви", - заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Накануне РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

Сегодня президент Петр Порошенко провел встречу с экзархами Вселенского патриарха, которые вернулись из Константинополя в Украину, чтобы продолжить работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.

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Источник: korrespondent.net