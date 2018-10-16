Впервые за 25 лет в Нью-Йорке на выходных не было стрельбы

Минувшие выходные в Нью-Йорке стали первым за четверть века уик-эндом, во время которого не зафиксировали ни одного случая стрельбы. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщает New York Post со ссылкой на полицию американского города.
Последний раз подобная ситуация фиксировалась в 1993 году. Мэр города Билл де Блазио отметил необычайное спокойствие в городе.
"На последних выходных - в пятницу, субботу и воскресенье - не было ни одного случая стрельбы в Нью-Йорке. Разве это не здорово?" - высказался де Блазио.
Тем не менее уже в понедельник в городе произошла стрельба: в районе Бронкс мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Сообщается, что его здоровью ничто не угрожает.
Напомним, в начале октября в Нью-Йорке застрелили известного рэпера. Инцидент произошел в ночном клубе.
Ранее женщина напала с ножом в Нью-Йорке напала на детский сад. В результате пострадали пять человек, в том числе три ребенка.
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Источник: korrespondent.net
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