Кремль отреагировал на разрыв отношений РПЦ и Константинополя

В Кремле с обеспокоенностью следят за развитием ситуации в отношениях между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 16 октября.

"Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность", – сказал Песков.

Он выразил надежду, что "все-таки мудрость восторжествует", но при этом "все интересы Русской православной церкви будут соблюдены".

Песков также подчеркнул, что РПЦ должна сама давать пояснения по поводу своих интересов.

"Понимаете, мы не можем вмешиваться в церковные дела. Но, поскольку это одна из основных религий в России, то, естественно, нам небезразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями", – резюмировал спикер Кремля.

Накануне РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

А президент Украины Петр Порошенко заявил, что своими действиями РПЦ поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием.

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Источник: korrespondent.net