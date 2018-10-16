В Германии утечка токсинов на производстве: 13 пострадавших

В результате утечки ядовитых веществ на немецкой фирме пострадали 13 человек. Как сообщает издание Spiegel, пострадавших доставлено в больницу. Пока что не сообщается, насколько ядовитое вещество.

"В компании в Баден-Вюртемберге произошла утечка ядовитой жидкости. Согласно первым оценкам, 13 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в компании, которая занимается промышленным оборудованием, в том числе обработкой алюминия. Она находится в городке Штернефельс, неподалеку от Карлсруэ. На месте работают спасатели и экологи.

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Источник: korrespondent.net