Полиция займется выходкой Филлипса на могиле Бандеры

Полиция Мюнхена начала следственные действия против британского журналиста Грэма Филипса за акт вандализма на могиле лидера ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Мюнхене на своей странице в Facebook во вторник, 16 октября.

Дипломаты обратились к полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой отреагировать. В результате управления полиции Мюнхена открыло дело и начало следственные действия против Филлипса, отметили дипломаты.

Генеральное консульство заявляет про особый контроль этого дела и находится в контакте с правоохранительными органами Мюнхена.

Напомним, Филипс широко известен поддержкой политики России, а также поддержкой "республик" на востоке Украины и частыми визитами в регион. Он довольно долго жил в России, однако в прошлом месяце покинул страну, заявив, что "теперь будет жить в Англии".

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Источник: korrespondent.net