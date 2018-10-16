Обе Кореи договариваются о разоружении границы

Трехстороннее совещание при участии КНДР, Южной Кореи и Командования ООН началось во вторник, 16 октября, на границе двух стран. Об этом заявили в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает Channel News Asia.

"Первая встреча Юга, Севера и Командование Организации Объединенных Наций по разоружению Совместной зоны безопасности состоится сегодня в 10:00 в Пханмунджоме", - заявил министр обороны Сеула Сон Йон Му.

По информации СМИ, трехстороннее заседание проходит в закрытом режиме.

Также на встрече планировалось оценить прогресс в сфере удаления наземных мин и охранных пунктов, корректировки оборудования для пограничного наблюдения и способов взаимной проверки усилий по демилитаризации.

Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.

По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net