Глава аннексированого Крыма Сергей Аксенов во вторник, 16 октября, встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото со встречи обнародовано в сети Facebook Аксенова.

Детали переговоров пока неизвестны.

Как сообщает Радио Свобода, представители Крыма прибыли в Сирию 15 октября. Они заявляют о намерении подписать с Сирией несколько соглашений о сотрудничестве. Аксенов, в частности, заявил о намерении поставлять из Крыма в Сирию зерно.

По информации ТАСС, Асада принял приглашение Аксенова посетить Ялтинский международный экономический форум.

"Он (Асад, - ред.) сказал, что если ничто ему не помешает, то он обязательно примет участие", - сообщил член крымской делегации Андрей Назаров.

По итогам встречи с председателем сирийского парламента Аксенов заявил, что в Крыму сформируют и направят в Сирию "делегацию парламентариев для создания совместной рабочей группы". Чем будет заниматься эта рабочая группа он не объяснил.

Cмотрите фотогалерею: К Асаду в Сирию приехал глава Крыма Аксенов

Ялтинский международный экономический форум пройдет в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что Швейцария отказали в выдаче въездной визы "заместителю министра образования, науки и молодежи" Крыма Айдеру Аблятипову.