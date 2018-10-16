Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 16:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
16. 10. 2018

К Асаду в Сирию приехал глава Крыма Аксенов

Глава аннексированого Крыма Сергей Аксенов во вторник, 16 октября, встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото со встречи обнародовано в сети Facebook Аксенова.
 
Детали переговоров пока неизвестны.
 
 
Как сообщает Радио Свобода, представители Крыма прибыли в Сирию 15 октября. Они заявляют о намерении подписать с Сирией несколько соглашений о сотрудничестве. Аксенов, в частности, заявил о намерении поставлять из Крыма в Сирию зерно.

По информации ТАСС, Асада принял приглашение Аксенова посетить Ялтинский международный экономический форум.

"Он (Асад, - ред.) сказал, что если ничто ему не помешает, то он обязательно примет участие", - сообщил член крымской делегации Андрей Назаров.

По итогам встречи с председателем сирийского парламента Аксенов заявил, что в Крыму сформируют и направят в Сирию "делегацию парламентариев для создания совместной рабочей группы". Чем будет заниматься эта рабочая группа он не объяснил.

Cмотрите фотогалерею: К Асаду в Сирию приехал глава Крыма Аксенов

Ялтинский международный экономический форум пройдет в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что Швейцария отказали в выдаче въездной визы "заместителю министра образования, науки и молодежи" Крыма Айдеру Аблятипову.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.