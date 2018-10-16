Природные катаклизмы атаковали запад Европы и юго-восточное побережье США, нанеся значительный урон инфраструктуре и забрав десятки человеческих жизней.

При этом ученые заявили, что самый активный европейский вулкан Этна может вызвать цунами и произойти это может в любой момент. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ураган Майкл в США

10 октября на юго-восточное побережье Соединенных Шатов обрушился ураган Майкл. Порывы ветра достигали 250 киилометров в час. В штате Флорида американский президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения.

В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны.

По мере продвижения вглубь континента ураган ослаб до уровня тропического шторма.

По последним данным, число жертв Майкла достигает 19 человек, более тысячи человек считатся пропавшими без вести. Десятки тысяч остатся без света.

15 октября Трамп вместе с супругой Меланией посетил пострадавшие от урагана районы.

Ущерб консультационная компания AIR Worldwide, специализирующаяся на анализе рисков, возникающих вследствие чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий, оценила в десять миллиарддов долларов.

Cмотрите фотогалерею: Ураган и наводнения. Природа бушует в Европе и США

Прогноз распространяется на территорию штатов Алабама, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Компания в своем анализе оценивала урон, нанесенный расположенным на побережье жилым домам, коммерческим и промышленным предприятиям, а также автомобилям.

Ураган Майкл нанес ущерб не только гражданским, но и военным объектам на востоке США. Сильный ветер 12 октября привел к обрушению ангаров на базе Тиндалл, в которых находились боевые самолеты, пишет Air Force Times.

Как пишет газета New York Times, на Тиндалл базирутся крупнейшие группы новейших истребителей F-22 - всего на базе были размещены 55 самолетов этого типа. Стоимость каждого из них превышает 330 миллионов.

Cмотрите фотогалерею: Ураган и наводнения. Природа бушует в Европе и США

В Пентагоне говорят, что перенесли самолеты пере ураганом, однако некоторые самолеты все остались на авиабазе в связи с техническим обслуживанием или же по соображениям безопасности.

Источник Defence News сообщает, что были повреждены около десяти F-22. Издание Drive пишет, что пострадать могли до 18 истребителей.

Наводнения во Франции и Италии

В департаменте Од на юго-западе Франции произошло сильнейшее с 1891 года наводнение. В ночь на 15 октября в регионе за несколько часов выпало несколько месячных норм осадков.

Погибли, по предварительным данным, 13 человек. В Оде нарушено движение транспорта, в том числе поездов, отменены занятия в школах.

Тысячи жителей эвакуированы. Причиной наводнения стали сильные ливни, которые прошли в регионе в ночь на понедельник. Хуже всего, говорят местные жители, все произошло практически незаметно.

Cмотрите фотогалерею: Ураган и наводнения. Природа бушует в Европе и США

Из-за ливней реки вышли из берегов, подмывая корни деревьев и даже бетонные опоры линий электропередач, подхватывая автомобили и смывая мосты. В некоторых населенных пунктах в домах затопило первые этажи.

Дожди на итальянском острове Сардиния стали причиной множества проблем с автомобильным сообщением, многие улицы и дороги были затоплены. 11 октября на одном из шоссе обвалился мост.

Испанский остров Майорка таке затопила. Погибли двадцать человек, сотни домов затоплены. Среди жертв - двое пожилых британцев. Пара находилась в такси, когда их смыло волной паводка.

Наибольший удар стихии пришелся на город Сант-Лоренц. Свои дома покинули около двух сотен горожан. Премьер-министр страны посетил остров и объявил его зоной стихийного бедствия.

5 октября сообщалось, что проливные ожди затопили город Катания на острове Сицилия.

Угроза цунами

Самый активный вулкан Европы Этна, который находится на итальянском острове Сицилия, медленно и неотвратимо сползает в Средиземное море, что угрожает жителям Средиземноморья цунами, говорится в статье, опубликованной Science Alert 11 октября.

"Весь склон находится в движении из-за силы тяжести. Поэтому вполне возможно, что он может катастрофически разрушиться, что может вызвать цунами во всем Средиземноморье", - объясняет геофизик Хейдрун Копп из Центра геоморфологических исследований Гельмгольца в Германии.

Но новое исследование показывает, что медленное скольжение вулкана в Средиземное море эпизодическое и в основном обусловлено нестабильностью из-за гравитационных сил, а не динамикой магмы.

Извержение вулкана Этна / Getty

"В случае горы Этна наш анализ деформации береговой линии подразумевает большую опасность для разрушения склона, чем предполагалось ранее, поскольку глубокое гравитационное скольжение может потенциально привести к катастрофическому разрушению", - утверждают ученые.

Пока нет никаких доказательств, что такой катастрофический коллапс произойдет в ближайшее время. Но также нет никакого способа рассказать, когда это может произойти. То есть катастрофа может случиться в любой момент.

Вулкан расположен в густонаселенном районе, поэтому цунами может привести к десяткам тысяч жертв.

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Источник: korrespondent.net