Нафтогаз будет судиться с Киевтеплоэнерго из-за неустойки

Мировое соглашение, подписанное между НАК Нафтогаз Украины и КП Киевтеплоэнерго, которое касается долговых обязательств компании Киевэнерго, не предусматривает списания неустойки. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба НАК на официальной странице в соцсети Twitter.
"Наши партнеры из КГГА на выходных общались с прессой и снова немного ошиблись в формулировках относительно условий уплаты штрафных санкций и пени. Уточняем. Мировое соглашение не предусматривает списание неустойки (штрафы, пени), инфляционных начислений и тому подобное, потому что это не было его предметом", - говорится в сообщении.
Наші партнери з КМДА вихідними спілкувались з пресою та знову трохи помилилися у формулюваннях щодо умов сплати штрафних санкцій та пені. Уточнюємо. Мирова угода не передбачає списання неустойки (штрафи, пені), інфляційних нарахувань тощо, тому що це не було її предметом. pic.twitter.com/LLtUCdnC8V— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 16 октября 2018 г.
Списання відбулось після сплати частини боргів і відбулось би без мирової угоди, але лише на підставі закону. І списувались вони не в Київтеплоенерго, а в Київенерго, перед яким і виникла різниця в тарифах, яку погасила КМДА за рахунок субвенцій з держбюджету— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 16 октября 2018 г.
Кроме этого, в НАК приводят часть текста соглашения, в котором сказано, что "стороны признают, что штраф, пеня... не является предметом урегулирования мирового соглашения".
Ранее сообщалось, что Киевтеплоэнерго выплатит Нафтогазу 2,3 миллиарда гривен долгов Киевэнерго, но не будет платить штрафы и пеню.
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Источник: korrespondent.net
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