Президент Петр Порошенко поручил с 1 ноября начать обеспечивать солдат общежитиями или компенсировать деньги за жилье. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области во вторник, 16 октября, передает 112.ua.

"(Дал поручение - ред.) разобраться и не позднее, чем с 1 ноября обеспечить комфортабельными общежитиями, потому что казармой у меня язык не поворачивается это назвать, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, или дать деньги-компенсацию на аренду жилья... И вообще реформировать систему обеспечения жильем военнослужащих для того, чтобы они были защищены", - сказал глава государства.

Президент также напомнил о намерении повысить денежное обеспечение украинских солдат со следующего года.

"Дано поручение от 37% поднять денежное обеспечение. И если солдат будет получать не менее 10 тыс. грн, а на фронте в первой линии не менее 21 тыс. грн - я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о том, какие приоритеты у государства", - отметил Порошенко.

Cмотрите фотогалерею: Украинским солдатам обещают жилье с 1 ноября

К тому же, он поручил Кабмину предусмотреть в госбюджете на 2019 год деньги для военных, у которых пенсия меньше прожиточного минимума.

"Я твердо убежден, что нам нужно сейчас дать соответствующее поручение правительству при формировании бюджета, чтобы тем, кто получает пенсии меньше прожиточного минимума, компенсировали из бюджета для того, чтобы они имели возможность получать то, что обеспечивает их нормальную жизнь", - сказал президент.

Ранее Министерство обороны провело испытания новых образцов экипировки для военнослужащих Вооруженных Сил Украины: в полевых, различных климатических и максимально приближенных к боевым условиях их носили бойцы 95-й бригады ДШВ.

Также президент Петр Порошенко пообещал увеличение размера зарплаты военнослужащих с января 2019 года. Финансирование армии увеличено почти в три раза.

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Источник: korrespondent.net