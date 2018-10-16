Британия ожидает масштабную кибератаку на страну

В Великобритании ожидают масштабную кибератаку на страну. Об этом заявил глава британского Центра национальной компьютерной безопасности (NCSC) Cиаран Мартин, передает со ссылкой на доклад NCSC, во вторник, 16 октября, РБК.
По его словам, за два года существования его ведомству пришлось участвовать в отражении более тысячи крупных кибератак, однако худшее еще впереди.
В частности, в докладе отмечается, что большинство из уже проведенных атак на Великобританию были проведены группами хакеров, которые действовали при поддержке или с одобрения власти враждебных Лондону государств.
"Эти группы представляют серьезную и прямую киберугрозу нашей национальной безопасности. Не сомневаюсь, что уже в ближайшие годы мы - NCSC и страна в целом - столкнемся с полномасштабной атакой, той, что мы называем атакой первой категории", - цитируются в докладе слова Мартина.
Под кибератакой первой категории (C1) в классификации NCSC понимается инцидент, результатом которого стала дезорганизация работы важных для общества структур в национальном масштабе, которая привела к серьезным экономическим и социальным потрясениям или гибели людей. По словам Мартина, до сих пор Великобритания с такими атаками не сталкивалась.
"И даже если этого и не произойдет, мы должны быть настороже, учитывая постоянную угрозу со стороны стран, которые будут атаковать критически важные для нации системы, чтобы украсть из стратегических или коммерческих соображений какую-то информацию и обеспечить плацдарм для еще более масштабных атак в будущем", - подчеркнул Мартин.
Как известно, NCSC - подразделение Центра правительственной связи (GCHQ), спецслужбы Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.
Ранее стало известно, что стратегически важные инфраструктуры Германии подвергаются усиленным кибератакам из-за рубежа.
Также Служба безопасности Украины зафиксировала новую хакерскую атаку на объекты государственных структур Украины.
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Источник: korrespondent.net
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