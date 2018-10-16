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16. 10. 2018

Под Запорожьем подростки избили мужчину и угнали его автомобиль

В Энергодаре Запорожской области группа подростков избила мужчину и угнала его автомобиль. Об этом во вторник, 16 октября, пишет Gazeta.zp.

Инцидент произошел в ночь на 13 октября.

Сначала подростки начали стучать по крыше проезжающего мимо автомобиля. После того, как водитель сделал им замечание, они набросились на него, силой вытащили из машины, избили и угнали автомобиль.

Подростки скакали по крыше транспортного средства и ездили по городу, пока не врезались в арку многоэтажки.

Полицейским удалось некоторых из них задержать.

Cмотрите фотогалерею: Под Запорожьем подростки избили мужчину и угнали его автомобиль

Ранее в Борисполе нетрезвый пассажир избил таксиста и угнал его автомобиль.

Также сообщалось, что в Гостомеле мужчины напали на водителя автомобиля Mercedes Sprinter, избили битой, после чего угнали транспортное средство.

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Источник: korrespondent.net

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