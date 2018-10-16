В Евросоюзе повысят кибербезопасность

В повестку дня предстоящего в Брюсселе в конце текущей недели саммита Европейского Союза включен пункт о необходимости повысить кибербезопасность стран ЕС. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ведомства федерального канцлера на брифинге для журналистов во вторник, 16 октября.

Он указал на различные аспекты проблемы европейской кибербезопасности.

"С одной стороны, речь идет о мерах, которые следует принять, чтобы не допустить вмешательства в предстоящие в мае следующего года выборы в Европарламент, - сказал чиновник, - а, с другой, - о том, как нам сообща действовать в отношении держав, применяющих киберсредства с целью влияния на другие страны - члены ЕС".

Выступавший подчеркнул, что к таким методам прибегает не только Россия, но и целый ряд других государств. Однако поводом заняться темой кибербезопасности Евросоюза на высшем уровне стали, по его словам, сообщения Нидерландов и Великобритании, обвинивших в хакерских атаках Россию.

Ранее глава британского Центра национальной компьютерной безопасности (NCSC) Cиаран Мартин заявил, что в стране ожидают масштабную кибератаку.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net