В ЕС пойман "умерший" коррупционер из Украины

Французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии "высокопоставленного беглеца" из Украины, который подозревался в международном мошенничестве и отмывании денег. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба Европола.
Официально задержанный считался мертвым, однако, в то время, как на самом деле жил во Франции на широкую ногу. Он попал в поле зрение полиции при покупке замка.
Французская жандармерия начала расследование предполагаемых подозрительных операций, связанных с покупкой замка за три миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в коррупции в крупных размерах на родине.
Принимая во внимание международный аспект дела, французские власти обратились за поддержкой к Европолу.
"Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими чиновниками показало, что главного подозреваемого разыскивают в своей стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать справедливости, сделав поддельное свидетельство о смерти", - говорится в сообщении.
Впоследствии масштаб французского расследования резко изменился: дело перешло от случая внутреннего мошенничества к международному отмыванию доходов от коррупции. Так, считается, что подозреваемый стоит за совершением международного мошенничества высокого уровня и отмывания денег.
"Конфискация в течение одного дня действий составляет более 4,6 миллиона евро и включает в себя замок, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали", - сообщили в Европоле.
Ранее в Одесской области задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом. Мужчина пытался пересечь границу, но во время мероприятий контроля на него сработала база данных Интерпола.
Также украинские пограничники задержали турка, разыскиваемого Интерполом.
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Источник: korrespondent.net
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