Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 17:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
16. 10. 2018

В Черкасской области угарным газом отравились мужчина и трехлетняя дочь

В Смеле Черкасской области трехлетний ребенок умер от отравления угарным газом. Трагедия произошла во вторник, 16 октября, передает местное издание Про все.

Отмечено, что в помещении медики обнаружили мертвыми маленькую девочку и ее 58-летнего отца. Старшую дочь удалось спасти. Сейчас она находится в реанимации. Известно, что матери в то время дома не было.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В свою очередь спикер областной полиции Дмитрий Грищенко подтвердил изданию информацию об этом инциденте, однако сообщил, что такой случай не содержит признаков уголовного преступления. Сейчас выяснением обстоятельств трагедии занимаются спасатели.

Ранее во Львове две приезжие женщины отравились угарным газом и были госпитализированы в больницу.

Также сообщалось, что в Полтаве в одном из частных домов в Киевском районе нашли тела мертвых мужчины и женщины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.