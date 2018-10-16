В Черкасской области угарным газом отравились мужчина и трехлетняя дочь

В Смеле Черкасской области трехлетний ребенок умер от отравления угарным газом. Трагедия произошла во вторник, 16 октября, передает местное издание Про все.

Отмечено, что в помещении медики обнаружили мертвыми маленькую девочку и ее 58-летнего отца. Старшую дочь удалось спасти. Сейчас она находится в реанимации. Известно, что матери в то время дома не было.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В свою очередь спикер областной полиции Дмитрий Грищенко подтвердил изданию информацию об этом инциденте, однако сообщил, что такой случай не содержит признаков уголовного преступления. Сейчас выяснением обстоятельств трагедии занимаются спасатели.

Ранее во Львове две приезжие женщины отравились угарным газом и были госпитализированы в больницу.

Также сообщалось, что в Полтаве в одном из частных домов в Киевском районе нашли тела мертвых мужчины и женщины.

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Источник: korrespondent.net