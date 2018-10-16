Сестра Сенцова заявила, что его отправили в реанимацию

Украинский режиссер Олег Сенцов попал в реанимацию больницы российского города Лабытнанги на фоне выхода из длительной голодовки. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан, передает 24 канал во вторник, 16 октября.
По словам его сестры, голодовка привела к необратимым последствиям для его здоровья, в том числе ишемии и аритмии сердца, проблемам с печенью, желудком и другими органами.
"Он сейчас находится в реанимации в больнице Лабытнанги. Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая, никто не знает, чем это закончится. Уже есть необратимые последствия", - заявила Каплан.
Сообщение сестры режиссера о госпитализации пока не подтверждено другими источниками.
Ранее сегодня Каплан заявила, что никто из специалистов не может сказать выживет ли Сенцов после выхода из голодовки.
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Источник: korrespondent.net
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