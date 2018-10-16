Рада отказала ГПУ по второму нардепу Оппоблока

Верховная Рада на заседании во вторник, 16 октября, отказалась снять неприкосновенность с народного депутата от фракции Оппозиционный блок Дмитрия Колесникова.

За такое решение в сессионном зале нашлось всего 163 голоса.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Колесников подписал документы, которые в дальнейшем привели к незаконному отчуждению государственного имущества на сумму 16,7 млн гривен. В ГПУ усматривают в его действиях признаки нарушения ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, если это повлекло тяжкие последствия).

"Я не могу обвинять и не обвиняю господина народного депутата в приватизации государственного предприятия. Мы его обвиняем фигурально в том, что он открыл ворота для этого, предоставил юридическую возможность дальнейшим преступным действиям других чиновников вместо того, чтобы стоять на страже вверенного ему имущества, которое имеет стратегическое значение", - сказал Луценко.

Со своей стороны, Колесников заявил, что не имеет никакого отношения к отчуждению госимущества.

"Имущество института из госсобственности для возможности его сдачи в аренду не выбывало. Никаких решений относительно изменения собственности мной не принималось. С декабря 2012 года я уже работал председателем облгосадминистрации. А все события, о которых ведет разговор прокуратура, были в 2013 году", - сказал Колесников.

"Это большой стыд украинского парламента - эти голосования, которые сегодня состоялись", - подчеркнул глава парламента Андрей Парубий, комментируя голосование.

Ранее сегодня депутаты отказались лишить неприкосновенности другого представителя Оппоблока Александра Вилкула.

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Источник: korrespondent.net