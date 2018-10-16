В России эффект от ЧМ-2018 оценили почти в триллион рублей

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года принесли российской экономике за пять последних лет 952 миллиардов рублей. Об этом говорится в итоговом отчете оргкомитета турнира, пишут Ведомости.
"Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за 2013-2018 гг. оценивается в 952 млрд руб., что составляет около одного процента годового ВВП России. Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру, расходами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату. Это влияние сопоставимо с другими чемпионатами мира по футболу", - говорится в отчете.
Отмечается, что в 2013-2018 годах трудовые доходы населения выросли на 459 миллиардов рублей. Каждый год создавалось около 315 тысяч новых рабочих мест, включая временные, налоговые доходы бюджетов разных уровней увеличились на 164 миллиарда рублей.
Выручка малого и среднего бизнеса за этот период выросла на 797 миллиардов рублей, в первую очередь за счет строительства и туризма.
Наибольшую прибавку к региональному валовому продукту получили Калининградская область и Мордовия: 17 и 20 процентов соответственно. Остальные регионы-хозяева чемпионата мира получили по 2-6 процента прироста.
Оргкомитет рассчитывает, что прирост ВВП продолжится и в дальнейшем за счет построенной к турниру инфраструктуры: дополнительно 150-210 миллиардов рублей до 2023 года.
Напомним, на мундиале в России победу праздновала сборная Франции.
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Источник: korrespondent.net
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