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16. 10. 2018

Польская компания подала в суд на ЕК из-за соглашения с Газпромом - СМИ

Нефтегазовая компания PGNiG из Польши подала жалобу в суд ЕС на Еврокомиссию из-за ее решения по антимонопольному делу Газпрома. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает РАР со ссылкой на свои источники.

Еврокомиссия семь лет изучала деловые операции Газпрома в Европе, обвиняя российский концерн в препятствовании конкуренции и в завышении цен на поставки газа в Восточную Европу. В мае Еврокомиссия обнародовала решение, которое подтвердило соглашение с Газпромом по делу злоупотреблений.

В частности, Еврокомиссия признала, что Газпром злоупотребляет монополией в Центральной и Восточной Европе, нарушает законодательство ЕС в сфере конкуренции и обязала российского монополиста обеспечить свободные поставки газа по конкурентоспособным ценам.

Тогда PGNiG выразило разочарование решением Еврокомиссии не штрафовать ОАО Газпром за злоупотребление монопольной позицией на европейском рынке.

Напомним, в мае 2015 гогда польская PGNiG подала в Стокгольмский арбитраж на Газпром.

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Источник: korrespondent.net

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