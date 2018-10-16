Очень холодная война. Бряцание оружием в Арктике

В Норвегии с 25 октября по 23 ноября пройдут самые масштабные натовские учения с 1991 года, то есть со времен окончания холодной войны.

50 тысяч военнослужащих будут отрабатывать действия на случай нападения на одну из стран Североатлантического альянса - на этот раз на примере Норвегии.

В России полагают, что учения НАТО имеют явно выраженную заявку на доминирование альянса в Арктике. Поэтому Москва также наращивает свое военное присутствие в регионе.

В перипетиях битвы за Арктику разбирался Корреспондент.net.

Учения НАТО

В учениях НАТО Trident Juncture примут участие 50 тысяч военнослужащих из 30 стран, 50 самолетов, 60 кораблей и более 10 тысяч боевых машин. Поучаствуют в том числе и Швеции с Финляндией, которые не входят в НАТО.

В ходе учений будут отрабатываться элементы стратегических перегруппировок, то есть войска и силы будут прибывать в районы оперативного предназначения с разных концов Европы и из Северной Америки. Помимо этого, альянс намерен опробовать на практике отдельные элементы развертывания первоочередных стратегических резервов. Особое внимание будет уделено совершенствованию вопросов материального и технического обеспечения.

Размах учений Trident Juncture следует трактовать, в том числе, как политический сигнал, отмечает западная пресса. Trident Juncture станет ответом на крупномасштабные учения России. В сентябре были проведены крупнейшие в России маневры: по информации Москвы, в них приняли участие 300 тысяч военнослужащих, 1 тысяча самолетов и 36 тысяч единиц боевой техники.

По официальной версии, натовские учения не имеют никакого отношения к России. "Учения носят оборонительный характер", - подчеркивает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, отмечает он, России предложено отправить на маневры своих наблюдателей.

Ответ России

Но в России уверены, что все с точностью наоборот. В ходе учений в ходе этих маневров страны НАТО будут отрабатывать отражение агрессии условного противника в рамках реализация статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

“Но в этом случае возникает вполне правомерный вопрос — а кто же может быть “условным противником” для НАТО в границах Северо-Западного театра военных действий?» — отмечает экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его мнению, чтобы не утверждали в альянсе, но учения — это заявка на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту в районах, непосредственно прилегающих к Российской Федерации.

Российские истребители и корабли пытаются провоцировать голландских и британских морпехов во время учений за Полярным кругом, заявил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри. По его словам, это "холодная война 3.0", где Россия использует технологии и демонстрацию военной мощи в ущерб западным правительствам, пишет The Telegraph.

"Мы здесь наблюдаем повышенный интерес со стороны кораблей российского флота во время наших учений, - сказал генерал. - Например, когда мы проводим пусковые учения в рамках нашей программы по обороне от баллистических ракет, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем в предыдущие десятилетия. Они явно хотят, чтобы их заметили".

"Мы также видим, что российские истребители, чтобы заявить о себе, пролетают ближе к нашим военным кораблям - почти что, можно сказать, провокационным образом", - добавил он.

В Норвегии вместе с корпусом морской пехоты Нидерландов в учениях участвуют примерно 400 морпехов из 45-го батальона королевской морской пехоты Великобритании.

Несколько недель назад министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил об "оборонной стратегии в Арктике", согласно которой в следующем году в Норвегию отправят 800 морпехов.

"Мы наблюдаем активность российских подлодок на уровне, очень близком к тому, что был во время холодной войны. И это правильно, что мы начинаем реагировать, - заявил Уильямсон. - Если перевести часы на десять лет назад, многие думали, что эра активности подводных лодок в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, а также угроза, которую она собой представляла, исчезли с падением Берлинской стены. На самом деле эта угроза снова вышла на первый план".

Почему так важна Арктика

На сегодня в Арктике уже выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность разработки уже доказана.

Другой, в перспективе не менее важный ресурс Арктики — это транспортные коммуникации. В настоящее время в связи продолжающимся таянием арктических льдов объем перевозок по Северному морскому пути растет на десятки процентов в год. По прогнозам, в 2021 год объемы перевозок будут достигать 15 миллионов тонн.

Маршрут из Китая в Западную Европу по Северному морскому пути имеет протяженность около 8,1 тысячи морских миль. Путь через Суэцкий канал длиннее на 2,4 тысячи миль. Если огибать Африку, то необходимо прибавить еще более 4000 миль. Для растущего грузопотока из Европы в Восточную Азию использование СМП сулит существенные прибыли — порядка одного миллиона долларов в расчете на один рейс крупного контейнеровоза.

В августе и сентябре по Севморпути прошел контейнеровоз крупнейшего в мире перевозчика Maersk, затратив на переход на 10 дней меньше, чем если бы он обходил Евразию через южные моря.

В “арктическую восьмерку” стран, имеющих территории в Заполярье относятся Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.

Источник: korrespondent.net