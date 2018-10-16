Порошенко обещает военным ООС зарплаты в 20 тысяч

Президент Петр Порошенко заявил, что дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим. Об этом он сказал во время поездки во Львовскую область во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба главы государства.
“И если солдат будет получать не менее 10 тысяч гривен, а на фронте, на первой линии - не менее 21 тысячи гривен, я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о тех приоритетах, которые есть в государстве”, - заявил Порошенко.
Он также заявил, что финансовая компенсация на жилье военнослужащим, прослужившим 25 лет в армии, должна быть достаточной для его приобретения.
"Мы должны защитить военнослужащих. Если он прослужил 25 лет в армии, то сумма финансовой компенсации должна быть достаточна для того, чтобы человек мог обеспечить себя с учетом возможного ипотечного кредитования… жильем там, где он хочет", - сказал Порошенко.
Президент также отметил, что служебное жилье на территории воинских частей не должно подлежать приватизации.
Кроме того, он отметил, что в государственном бюджете должны быть обязательно предусмотрены средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума.
Как сообщалось, Порошенко поручил с 1 ноября начать обеспечивать солдат общежитиями или компенсировать деньги за жилье.
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Источник: korrespondent.net
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