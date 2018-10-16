Крушение СУ-27: оба пилота погибли

В результате крушения истребителя Су-27 во время международных учений Чистое небо - 2018 погибли два пилота. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Самолет участвовал в учениях Чистое небо - 108.
"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Министерства обороны Украины, событие произошло неподалеку от населенного пункта Хмельник Винницкой области. Обломки самолета нашли возле села Пагурцы, в Винницкой области.
Местное издание 33 канал сообщает, что самолет упал на поле и его обломки разлетелись на большой территории.
По информации Нацполиции Винницкой области, на месте аварии работает военная прокуратура. Местная полиция и следственно-оперативная группа оказывают помощь военным в ограждении места падения самолета и сбора вещественных доказательств крушения.
Ранее сообщалось, что на учениях в Винницкой области разбился Су-27. Инцидент произошел во время учебно-боевого полета.
Напомним, 8 октября в Украине стартовали крупнейшие в истории страны авиаучения Чистое небо 2018.
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Источник: korrespondent.net
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