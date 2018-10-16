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16. 10. 2018

Истребитель США аварийно приземлился в Украине

На авиабазе украинского Староконстантинова совершил экстренную посадку двухместный учебно-тренировочный истребитель четвертого поколения Военно-воздушных сил США F-15D Eagle. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщил Defence Blog.

Отмечено, что инцидент произошел 12 октября на международных учениях Clear Sky 2018 (Чистое небо 2018).

"Я находился на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это действительно была чрезвычайная ситуация", - приводит издание комментарий фотографа Фрэнка Кребаса.

Очевидец рассказал, что в воздухе у самолета начались проблемы с бортовыми системами. При посадке истребителя использовались аэродромные аварийные тормозные установки. Приземлившегося F-15D Eagle наземная инженерная команда ВВС США отбуксировала на стоянку. Причины инцидента не называются.

Cмотрите фотогалерею: Истребитель США аварийно приземлился в Украине

Как известно, международные маневры Clear Sky 2018, проходящие в Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.

Ранее в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных учений Чистое небо - 2018.

Вскоре стало известно, что в результате крушения истребителя Су-27 погибли два пилота.

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Источник: korrespondent.net

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