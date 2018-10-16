На авиабазе украинского Староконстантинова совершил экстренную посадку двухместный учебно-тренировочный истребитель четвертого поколения Военно-воздушных сил США F-15D Eagle. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщил Defence Blog.
Отмечено, что инцидент произошел 12 октября на международных учениях Clear Sky 2018 (Чистое небо 2018).
"Я находился на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это действительно была чрезвычайная ситуация", - приводит издание комментарий фотографа Фрэнка Кребаса.
Очевидец рассказал, что в воздухе у самолета начались проблемы с бортовыми системами. При посадке истребителя использовались аэродромные аварийные тормозные установки. Приземлившегося F-15D Eagle наземная инженерная команда ВВС США отбуксировала на стоянку. Причины инцидента не называются.
Cмотрите фотогалерею: Истребитель США аварийно приземлился в Украине
Как известно, международные маневры Clear Sky 2018, проходящие в Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.
Ранее в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных учений Чистое небо - 2018.
Вскоре стало известно, что в результате крушения истребителя Су-27 погибли два пилота.
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Источник: korrespondent.net
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