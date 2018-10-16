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16. 10. 2018

Пашинян заявил об уходе с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает Reuters.

Как отмечается, такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов.

"Я подаю в отставку <...> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Пашинян.
 
Он подчеркнул, что его отставка носит формальный характер, но все же является "очень волнительным моментом".​

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что намерен уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, Пашинян заявил, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии Процветающая Армения и Дашнакцутюн.

Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент Национального собрания страны, усложняющие процедуру роспуска парламента. Это вызвало многотысячные демонстрации в Ереване.

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Источник: korrespondent.net

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