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16. 10. 2018

Пилоты отвели истребитель от села - очевидцы

Местные жители из села Уланова Винницкой области, возле которого вечером во вторник, 16 октября разбился военный истребитель, рассказали некоторые подробности катастрофы, сообщает Vezha.

Отмечается, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села и направили его на поле.

Местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, произошедшего после падения самолета.

В то же время пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины изъяла из своего сообщения о гибели пилотов информацию о принадлежности членов экипажа к Воздушным силам ВСУ и Нацгвардии США.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в обновленной заметке на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

Cмотрите фотогалерею: Пилоты отвели истребитель от села - очевидцы

Ранее стало известно, что оба пилота разбившегося СУ-27 погибли. Авиакатастрофа произошла во время учебно-боевого полета. Напомним, на учениях в Винницкой области разбился Су-27. 

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Источник: korrespondent.net

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