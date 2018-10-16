Турция нашла доказательства убийства журналиста в консульстве - СМИ

Правоохранители Турции во время обысков в саудовском консульстве в Стамбуле нашла доказательства того, что саудовского журналиста Джамаля Хашогги убили. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного турецкого высокопоставленного чиновника.
Он заявил, что полиция нашла "определенные доказательства", однако какие именно - не сказал. Чиновник общался с агентством на условиях анонимности, поскольку не имел разрешения публично говорить о расследовании.
Турецкие власти считают, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста в консульстве Саудовской Аравии 2 октября.
Саудовская Аравия назвала эти обвинения безосновательными, однако информация американских СМИ свидетельствует, что власти Саудовской Аравии готовятся признать факт убийства Хашогги на территории консульства.
По данным телеканала, Саудовская Аравия готовит доклад, который подтвердит, что смерть Хашогги произошла во время допроса. После допроса журналиста должны были похитить и вывезти из Турции.
Напомним, об исчезновении Хашогги стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель The Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.
Позже The Washington Post сообщила, что турецкое правительство проинформировало официальные лица США, что у него есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что Хашогги убили в консульстве.
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Источник: korrespondent.net
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