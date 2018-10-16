В РФ отрицают информацию, что Сенцов в реанимации

В России тюремщики отрицают информацию о том, что заключенный украинский режиссер Олег Сенцов находится в реанимации, о чем ранее рассказала его сестра Наталья Каплан. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает МБХ медиа.

"У Олега все хорошо, его выздоровление идет даже быстрее, чем мы предполагали. На сегодня он уже весит 80 килограммов. Он достаточно активный, идет на поправку, усиленно питается, соблюдая рекомендации врачей. Никакие непоправимые последствия для его здоровья голодание не повлекло, все органы Олега работают прекрасно", - заверил заместитель начальника ФСИН РФ Валерий Максименко.

Ранее во вторник о госпитализации Сенцова сообщила его сестра Наталья Каплан. По ее словам, он попал в реанимацию в Лабытнанги. Она добавила, что голодание Сенцова привело к необратимым последствиям для его здоровья.

Также Каплан заявила, что никто из специалистов не может сказать, выживет ли Сенцов после выхода из голодовки.

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Источник: korrespondent.net