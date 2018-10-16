Расчленили журналиста. Ссора Вашингтона и Эр-Рияда

В Стамбуле пропал саудовский журналист Джамаль Хашукджи, открыто критиковавший политику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана.

Сотрудничащий с Washington Post колумнист, преположительно, был убит во время допроса в консульстве своей страны. Из-за этих подозрений от сотрудничества с Эр-Риядом уже отказываются крупнейшие западные компании.

Сейчас история с пропавшим журналистом - главная тема во многих мировых СМИ. Инцидент рискует спровоцировать геополитический кризис. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Расчленили и расстворили в кислоте

59-летний Джамаль Хашукджи, который писал о политике Саудовской Аравии в американской газете Washington Post, 2 октября отправился в консульство своей страны в Турции.

Он хотел оформить документ, подтверждающий его развод с женой, проживающей в королевстве, чтобы заключить новый брак в Турции.

На встречу в диппредставительстве он отправился с невестой Хатидже Дженгиз, но ее не пустили. Хашукджи оставил ей телефон, поскольку с ним нельзя было заходит в консульство и попросил ее поднять тревогу, если не выйдет из здания через четыре часа. С тех пор его больше никто не видел.

Спустя четыре дня агентство Reuters, ссылаясь на турецкую полицию, сообщило, что журналиста могли убить в здании генконсульства. Посол Саудовской Аравии в США эту информацию отрицал. Там утвержат, что Хашукджи покинул здание дипмиссии живым.

Турция возлагает вину в смерти колумниста The Washington Post на саудовских агентов. Как утверждают турецкие следователи, 2 октября в Стамбул на двух частных самолетах прилетели 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе офицеры спецслужб и разведки. Они поселились в двух отелях рядом с консульством.

Предполагается, что именно эти люди непосредственно участвовали в убийстве. При этом уже вечером они покинули страну.

Неназванный источник New York Times среди высокопоставленных турецких чиновников сообщал, что в консульстве журналиста убили, а затем расчленили медицинской пилой и вывезли останки из страны по частям.

13 октября его невеста рассказала турецкой газете Sabah, что в день убийства на руках ее жениха были смарт-часы Apple Watch. Им удалось записать аудио допроса репортера в консульстве и звуки последовавшей после него расправы.

Записи, сделанные часами, автоматически синхронизировались с телефоном репортера, который он оставил Хатидже перед посещением дипмиссии.

В телефоне сохранились не все аудиофайлы. Издание Sabah отметило, что люди, пытавшие и убившие журналиста, заметили на его руке часы с диктофоном. Тогда злоумышленники якобы разблокировали их с помощью отпечатка пальца Хашукджи и удалили несколько файлов, которые не успели сохраниться в "облаке" iCloud.

15 октября турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в полиции сообщил, что тело гражданина журналиста могли растворить в кислоте.

16 октября полиция Турции заявила, что нашла неоспоримые доказательства того, что журналист был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Обыск в консульстве / Getty Доказательства были найдены во время обыска, который продолжался несколько часов. О каких именно доказательствах идет речь, источник не уточнил. Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что в ходе обыска следователи обнаружили в некоторых местах в посольстве свежую краску. Тем временем, консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммад аль-Отайби покинул страну после объявления о том, что в его резиденции устроят обыск по делу об исчезновении журналиста. Как узнал телеканал CNN, Саудовская Аравия планирует объявить, что Хашукджи был убит во время допроса, который "пошел не так". Источники телеканала отметили, что проект отчета Саудовской Аравии об обстоятельствах смерти еще не готов и может быть скорректирован. Собеседник CNN рассказал, что, согласно отчету, журналист умер в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле во время допроса, но это не было преднамеренным убийством. По словам источников, Эр-Рияд будет настаивать на том, что господина Хашкаджи должны были допросить и тайно доставить в Саудовскую Аравию. При этом отмечается, что операция была проведена без разрешения и "прозрачности". В связи с этим саудовские власти намерены привлечь виновных к ответственности.

Критиковал принца

После успешной карьеры советника и неофициального представителя королевской семьи Саудовской Аравии Хашукджи получил от нового наследного принца запрет на журналистскую деятельность, даже писать в Twitter, пишет New York Times.

Чтобы отвадить его от критики саудовских правителей, его родственникам запретили выезжать за границу.

Уже после его прибытия в Штаты, по Саудовской Аравии прокатилась волна арестов, которая отправила многих его друзей за решетку. Уже в Штатах он открыл себя как критика, вел колонку в Washington Post.

Официальные лица Саудовской Аравии причинение какого бы то ни было вреда Хашукджи отрицают, но за те две недели, которые прошли с момента его исчезновения, они так и не представили о произошедшем достоверного отчета, равно как и не привели доказательств, что он покинул консульство целым и невредимым.

Его исчезновение подмочило репутацию принца Мухаммеда ибн Салмана, 33-летнего наследника саудовского престола - даже самые стойкие его последователи на Западе признают, что на сей раз он зашел слишком далеко.

Саламан старательно выстраивал образ реформатора, который выводит королевство из Средневековья в 21 век. Но этот образ никак не сочетается с новостями о жестоком убийстве журналиста и расчленении его тела на территории чужого государства.

Журналисты воздле консульства, где, вероятно, убили журналиста / Getty

Исчезновение Хашукджи может убедить правительства и корпорации, ранее сквозь пальцы смотревшие на кровавую агрессию в Йемене, похищение ливанского премьер-министра и волну арестов, направленную против духовенства, бизнесменов и особ королевский кровей, в истинной сущности принца: он - безжалостный автократ и, чтобы добраться до своих врагов, не остановится ни перед чем, отмечает NYT.

Пристрастие к политическому исламу помогло Хашукджи заручиться личной поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: теперь он требует, чтобы Саудовская Аравия прояснила судьбу его друга.

Хашукджи за свою долгую карьеру стал одним из ведущих репортеров, публицистов и редакторов королевства. Международное внимание он привлек, взяв интервью у молодого Усамы бен Ладена. Чуть позже он стал доверенным лицом особ королевского двора.

В соцсетях у него было более 1,7 миллиона подписчиков.

Десятки людей, которые лично знали Хашукджи и подоплеку его отношений с руководством Саудовской Аравии, полагают, что к столкновению с наследным принцем его привела именно манера писать, что вздумается, а также тяга к реформам извне.

После терактов 11 сентября 2001 года он обрушился на теории заговора, которыми тогда пестрил арабский мир, написав, что угнанные самолеты "также ударили по исламу как религии и проповедуемым им ценностям терпимости и мирного сосуществования".

Хашукджи входил в свиту короля Абдуллы и дружил с принцем Аль-Валидом ибн Талалом, инвестором-миллиардером, которого впоследствии арестовал наследный принц Мухаммед. Принц Турки, бывший начальник разведки, в бытность свою послом в Великобритании и США нанял Хашукджи советником.

Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле / EPA

На трон в 2015 году взошел король Салман передал огромную власть своему сыну, наследному принцу Мухаммаду. Юный принц объявил диверсификацию экономики, пообещал ослабить общественное давление и даже согласился предоставить женщинам право водить автомобиль.

В прошлом году Хашукджи покинул Саудовску Арави, когда наследный принц обрушился на своих критиков. Друзей журналиста арестовывали десятками, а сотни видных саудовцев заперли в гостинице в Эр-Рияде по обвинению в коррупции.

Хашукджи сравнивал Мухаммада с российским президентом Владимиром Путиным. Друзья заключили, что место в черном списке принца он снискал себе как раз такими статьями.

Реакция США

Американский президент Дональд Трамп хоть и пригрозил наказать Эр-Рияд, если будет доказана причастность саудовских властей к исчезновению журналиста, но не торопится с выводами.

За прошедшие дни несколько представителей американской администрации обсуждали ситуацию с наследным принцем. Для поиска приемлемого решения в Эр-Рияд направился госсекретарь США Майк Помпео.

Особенно Трампа беспокоит перспектива разрыва военных контрактов, на чем настаивают некоторые американские политики. Такое развитие событий Трамп считает катастрофой.

По словам президента, оборонный контракт между двумя странами, заключенный во время его визита в Эр-Рияд в мае прошлого года на рекордные 109,7 миллиарда долларов, дал возможность создать в США 450 тысяч рабочих мест.

"Если они не купят его у нас, они купят его у России, у Китая или у других стран, а Россия и Китай очень бы этого хотели", - сказал Трамп журналистам, комментируя возможность прекращения поставок американского оружия в Саудовскую Аравию.

Нефть, как политическое оружие

Саудовская Аравия - крупнейши импортер нефти. Саудовская Аравия отвечала почти за 40 процентов всего экспорта в Персидском заливе в ОПЕК.

Мировой нефтяной рынок, на который и так оказывается давление в результате санкций США в отношении Ирана, уже опасается рисков возможных действий Америки против королевства, пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия может применить нефть в качестве политического оружия, в соответствии с ее обещанием ответить на любые карательные меры, связанные с исчезновением критика наследного принца.

Если Саудовская Аравия действительно решит применить сырье в качестве оружия - как это было в 1973-1974 годах, когда королевство возглавило нефтяное эмбарго во время войны между Израилем и коалицией арабских государств - этот шаг может повлечь за собой далеко идущие последствия для глобальной экономики и финансовых рынков.

В то время как американское производство сырья конкурирует с саудовским, экспорт Америки намного меньше. Королевство является также крупнейшим поставщиком нефтеперегонных заводов Северного побережья Мексиканского залива, а также главных покупателей в Азии.

Если Саудовская Аравия введет ответные меры, связанные с нефтью, это приведет к "бедствию в Азии", заявил Стивен Иннес, работающий в Сингапуре руководитель отдела операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в корпорации Оанда.

"Это приведет к такой дестабилизации глобальных рынков, что нынешнее напряжение между США и Китаем покажется видеоигрой Ось и союзники", - сказал он.

Турки Аль Дахил, возглавляющий государственный новостной канал Арабия, написал в статье, что американские санкции в отношении Саудовской Аравии могут создать хаос в глобальной экономике, доведя цены на нефть до уровня 200 долларов за баррель и выше.

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Источник: korrespondent.net