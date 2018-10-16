Украина просит Францию об экстрадиции "умершего" коррупционера

Генеральная прокуратура Украины направила запрос французским правоохранителям относительно экстрадиции задержанного во Франции гражданина Украины. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
"Направлено запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что подозреваемый в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений с Одесского припортового завода завладел средствами частной компании в сумме свыше 12 миллионов евро.
Согласно сообщению Европола, задержание украинца произошло еще 5 октября недалеко от Дижона в Бургундии. На его имущество стоимостью более 4,6 млн евро наложен арест, включая замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.
В Европоле сообщили, что французские власти в январе начали расследование подозрительных сделок, связанных с приобретением замка стоимостью три миллиона евро компанией из Люксембурга, конечным бенефициаром которой оказался гражданин Украины, подозреваемый украинскими властями в коррупции.
По данным следствия, задержанный украинец сумел скрыться от правосудия в Украине, подделав свидетельство о смерти. В дальнейшем было установлено, что подозреваемый оказался не только жив, но и жил на широкую ногу во Франции.
Позже украинские СМИ сообщили, что речь идет о бывшем одессите по фамилии Малиновский.
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Источник: korrespondent.net
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