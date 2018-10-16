Названо количество украинцев, погибших в пожарах

С начала года на пожарах в Украине погиб 1291 человек. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

А в промежуток с 13 по 16 октября на пожарах в Украине погибли 26 человек, еще 13 человек пострадали.

По данным спасателей, основными причинами возникновения возгораний в квартирах является халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

"В целом, с начала года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 1 291 и 1 080 человек соответственно", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в центре Киева горело здание. Серьезно пострадали два человека и пятерых спасатели эвакуировали с крыши.

Ранее в Киеве горело здание исполнительной службы. Как выяснилось, пожар устроили бездомные, которые разожгли по соседству костер для обогрева.

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Источник: korrespondent.net