Днем сепаратисты стреляли на Донбассе с запрещенных минометов

В течение дня, 16 октября, с 7:00 до 18:00, сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе, применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом во вторник сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечено, что днем сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"Опорные пункты украинских войск вблизи Водяного обстреляны из минометов калибра 120 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в вечерней сводке штаба ООС.
Ранее стало известно, что на Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан.
Также сообщалось, что с начала боевых действий на Донбассе из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных.
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Источник: korrespondent.net
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