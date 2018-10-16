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16. 10. 2018

Крушение Су-27: в США подтвердили участие их пилота в инциденте

В Военно-воздушных силах США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27УБ в Украине. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба ВВС США в Европе и Африке.

"Мы осведомлены о сообщениях о гибели с американской стороны и можем подтвердить, что военнослужащий США участвовал в данном инциденте. Сейчас идет расследование, и мы будем предоставлять дополнительную информацию", - говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Напомним, во время международных учений Чистое небо - 2018 потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ. Катастрофа произошла около 17:00, в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник (Винницкая область).

При этом были обнаружены тела двух пилотов. По неподтвержденной официально информации, один из пилотов на борту самолета мог быть американец. В рамках учений Чистое небо американские пилоты делились опытом с украинскими коллегами.

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Источник: korrespondent.net

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