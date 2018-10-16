В Украине на треть выросла заболеваемость корью

В Украине показатели заболеваемости корью за неделю выросли на 28%, причем преимущественно болеют дети. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"В течение 41-й недели 2018 года корью заболели 707 человек - 189 взрослых и 518 детей. Это существенно больше, чем на предыдущей неделе - почти на 28%. Заболеваемость корью среди детей остается высокой. Риск заболеть увеличивается, в частности, из-за совместного пребывания детей в школах и детсадах", - говорится в сообщении.
В Минздраве также сообщили, что с начала года корью заболели 33 165 человек - 13 184 взрослых и 19 981 ребенок.
"Всего с начала года от осложнений кори умерло 14 человек: десять детей и четверо взрослых. По состоянию на 10 октября в Украине есть 654 363 доз вакцин", - доложили в министерстве.
К тому же в ведомстве подчеркнули, что чаще всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет (их доля составляет 41% всех детей).
"Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, или вы не помните, когда и какие прививки вы делали ребенку, обратитесь в медицинское учреждение, чтобы как можно быстрее получить бесплатные прививки. Теперь сделать бесплатные прививки КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет", - рекомендовали в Минздраве.
Ранее в Ивано-Франковской области из-за вспышки кори приостановили обучения в двух школах.
Также сообщалось, что в течение 40-й недели текущего года в Украине зафиксировали на 3% больше случаев заболевания корью.
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Источник: korrespondent.net
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