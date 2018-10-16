В Украине во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребитель четвертого поколения Су-27. Оба пилота погибли. Предположительно, один из погибших пилотов - военнослужащий США.

Инцидент произошел в Виницкой области возле села Уланов. Как сообщают очевидцы, пилоты ответили самолет от села и направили в поле. Корреспондент.net рассказывает подробности.

На Су-27 погибли украинец и американец

Су-27 разбился 16 октября около 17.00 в ходе выполнения учебно-боевого полета в рамках военных учений со странами НАТО Чистое небо-2018. В них принимают участие США, Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния.

Полет проходил в Виницкой области возле села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Су-27 взлетел с аэродрома города Староконстантинов. По данным Украинского милитарного портала, потерпел крушение истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70, Серийный номер: 96310424040.

На борту Су-27 находились украинский пилот и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США, оба они погибли. Такое сообщение опубликовал Генштаб вооруженных сил Украины.

Вскоре он без объяснения причин убрал информацию о национальности погибших, но не выпустил никаких опровержений. Такое же сообщение сначала опубликовала, а потом удалила военная прокуратура Украины.

Cмотрите фотогалерею: Су-27 разбился на учениях в Украине. Главное

Через несколько часов ВВС США официально подтвердили участие своего пилота в инциденте с Су-27.

"Мы проинформированы о сообщениях о гибели с американской стороны и можем подтвердить, что военнослужащий США участвовал в данном инциденте. Сейчас идет расследование и мы будем предоставлять дополнительную информацию", - говорится в сообщении на сайте ВВС США в Европе и Африке.

При этом в сообщении не уточняется, что случилось с американцем, ранен он или погиб.

Один из погибших - командир бригады в Озерном Житомирского района. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Борислав Розенблат.

Как сообщает Первый Житомирский портал, погибший - военный летчик І класса, полковник Иван Петренко, который посвятил авиации 25 лет своей жизни.

Отвели истребитель от села

На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

Местные жители из села Уланов Винницкой области, возле которого вечером во вторник, 16 октября разбился военный истребитель, рассказали некоторые подробности катастрофы.

Пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села и направили его на поле.

Местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, произошедшего после падения самолета.

Cмотрите фотогалерею: Су-27 разбился на учениях в Украине. Главное

Жительница села Уланов Мария Лехова заявила, что сначала услышала гул и свист, а затем увидела поднимающийся в поле за деревней дым. "Туда наши пожарные поехали сразу. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция", - рассказала она. По словам женщины, при падении самолет начал крутиться. Вероятно, когда пилот старался отвести истребитель в поле. Разбившейся Су-27 мог нести на борту боеприпасы, которые могут сдетонировать, сообщил начальник областного управления Нацполиции Украины Юрий Педос. По его словам, место происшествия оцепили более 100 полицейских: "Опасность в том, что это военный самолет. И на борту… могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать". Cмотрите фотогалерею: Су-27 разбился на учениях в Украине. Главное

Су-27 лучше F-15

Американские истребители F-15C Eagle впервые прибыли в Украины 6 октября. Самолеты принимают участие в международных учениях Clear Sky 2018, которые проходят 8-19 октября.

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Утром 16 октября Военное телевидение Украины опубликовало видео с учений, на которых истребители Су-27, стоящие на вооружении ВВС Украины с 1992 года, показали себя лучше в бою на дистанции от 1 до 1,5 километра, чем истребители F-15 C Eagle Национальной гвардии США.

в маневрах участвовали по четыре-пять самолетов Су-27 и F-15. Отмечается, что Су-27 победили за счет большей маневренности и механизации.

Вторая гибель американца на Су-27

Сегодняшнее крушение стало уже вторым случаем, когда пилот США погибает за штурвалом Су-27.

Чуть больше года назад в Неваде при пилотировании российского истребителя погиб американский пилот. Авария произошла 5 сентября 2017 года на испытательном полигоне, примерно в 160 километрах от учебно-тренировочной базы.

Здесь работает секретное подразделение Red Hat. На базе оценивают и испытывают секретные аппараты, в том числе иностранного производства. Предположительно, пилот Эрик Шульц погиб при пилотировании российского истребителя Су-27.

Инциденты на аэродроме

Всего в Чистом небе участвуют более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов и средств Радио-технических войск.

Украинские военные летчики и пилоты ВВС США выполнят задачи на F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39, а также осуществляют ознакомительные полеты на самолетах союзников.

Накануне стало известно, что 12 октября на аэродрома Староконстантинова, откуда вылетал разбившийся Су-27, совершил экстренную посадку двухместный учебно-тренировочный истребитель четвертого поколения Военно-воздушных сил США F-15D Eagle.

"Я находился на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это действительно была чрезвычайная ситуация", - приводит Defence Blog комментарий фотографа Фрэнка Кребаса.

Очевидец рассказал, что в воздухе у самолета начались проблемы с бортовыми системами. При посадке истребителя использовались аэродромные аварийные тормозные установки. Приземлившегося F-15D Eagle наземная инженерная команда ВВС США отбуксировала на стоянку. Причины инцидента не называются.

Cмотрите фотогалерею: Су-27 разбился на учениях в Украине. Главное

Стоит отметить, что в 2016 году на этом аэродроме произошла другая катастрофа с украинским самолетом. Су-25 с одним пилотом загорелся и взорвался во время взлета.

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Источник: korrespondent.net