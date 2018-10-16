В Мариуполе суд вынес приговор пятерым информаторам "ДНР"

В Донецкой области Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил пятерых граждан за сотрудничество с сепаратистами "ДНР". Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В частности, указано, что суд объявил приговор по делу граждан, совершивших уголовные правонарушения по статье содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.
"Супружеская пара граждан РФ, фактически проживавшая в Волновахском районе Донецкой области, в период с августа 2014 года по апрель 2015 года сотрудничали с «ДНР», привлекая к этому процессу 46-летнего жителя Мариуполя, 43-летнего жителя Володарского района и 39-летнего жителя Запорожской области", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, указанные лица собирали детализированные данные (в том числе фото и видеофайлы) о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, перемещавшихся по территории Запорожской и Донецкой областей в ходе проведения АТО.
Вскоре, по данным правоохранителей, они стали участниками группы Оперативный канал Мариуполь и передавали указанные данные участнику силового блока так называемой "республиканской гвардии ДНР". А полученные от информаторов сведения сепаратисты использовали для осуществления обстрелов украинских позиций.
"Суд признал обвиняемых виновными в указанных преступлениях и приговорил граждан РФ к десяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества, а трех других соучастников - к пяти годам лишения свободы", - доложили в прокуратуре.
Ранее сотрудники контрразведки задержали в Донецкой области сепаратиста самопровозглашенной "ДНР".
Также сообщалось, что бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в финансировании сепаратистов из "ЛНР" и "ДНР".
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Источник: korrespondent.net
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