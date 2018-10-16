Трамп обсудил с саудовским принцем пропажу журналиста

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 октября, обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи в Турции. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.
"Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который полностью отрицал любую осведомлённость о том, что происходило в их турецком консульстве. Он был во время звонка с госсекретарем США Майком Помпео и сказал мне, что он уже дал старт и будет быстро, всесторонне и полно исследовать этот вопрос. Ответы скоро появятся", − отметил президент США.
Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2018 г.
Позже СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что журналиста убили в консульстве.
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Источник: korrespondent.net
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