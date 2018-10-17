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17. 10. 2018

США ввели меры против 20 компаний и банков Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 20 компаний и банков из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 16 октября.

Ограничительные меры введены из-за того, что компании предоставляют финансовую помощь ополчению Басидж, подчиняющемуся Корпусу стражей исламской революции.

"Эта обширная сеть (компаний − ред.) предоставляет финансовую инфраструктуру силам Басидж для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР", − заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В список, в частности, попали несколько инвестиционных компаний, а также компании, связанные с добычей цинка, сталелитейная компания и ряд банков. Все организации зарегистрированы в Иране.

Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, их долларовые расчеты и активы в стране блокируются.

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Источник: korrespondent.net

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