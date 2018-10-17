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17. 10. 2018

Президент повысил в звании главу Нацполиции

Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева. Об этом вечером 16 октября сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что указом от 13 октября глава государства присвоил Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга.

До этого глава Нацполиции был генералом второго ранга.

Церемония вручения специального звания состоялась в Киеве в Мариинском дворце. 

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Источник: korrespondent.net

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