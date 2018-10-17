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17. 10. 2018

Авиаучения в Винницкой области решили продолжить

 
Общее руководство учений Чистое небо-2018 решило продолжить полеты всех типов авиатехники, несмотря на катастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области. Об этом ночью 17 октября сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что вся авиационная техника, которая используется во время учений, соответствует всем техническим требованиям и прошла соответствующие разрешительные процедуры.

При этом в командовании подтвердили, что вследствие авиационной катастрофы возле поселка Уланов погибли два пилота, жертв среди мирного населения нет. Проводится расследование для установления причин инцидента.
 
Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

"Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации − начальник авиации воздушного командования Восток Воздушных Сил ВСУ", − информировали в командовании. 

Также подчеркивается, что погибший украинский летчик был полностью подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора. Данные о втором пилоте пообещали сообщить позже.

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Источник: korrespondent.net

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