Трамп назвал главную угрозу своим успехам в США

Президент США Дональд Трамп назвал повышение ключевой ставки Федеральной резервной службой главной угрозой успехам своего президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox Business во вторник, 16 октября.

"Самая большая угроза − ФРС: они поднимают ставки слишком быстро, и они слишком независимы", − указал американский лидер.

Он также отметил, что ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, является независимой структурой и он не имеет рычагов давления на нее.

Напомним, в сентябре Федеральная резервная система приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам до с 2 до 2,25% годовых.

Это третье повышение за 2018 год − предыдущие были в марте и июне, а четвертое ожидается в декабре.

Трамп уверен, что более высокие ставки могут сказаться на покупательской способности граждан.

Как сообщал Корреспондент.net, в выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент США объявил об "исторических" успехах его администрации.

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Источник: korrespondent.net