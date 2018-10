Назван лауреат Букеровской премии 2018 года

Лауреатом Букеровской премии 2018 года стала британская писательница Анна Бернс. Об этом во вторник, 16 октября, объявил оргкомитет премии.



Бернс отметили за роман Milkman, написанный от лица 18-летней девушки, действие которого происходит в Северной Ирландии в 1970-е годы во время волнений.

Отметим, писательница стала 17-й женщиной-победителем в истории награды и первым представителем Северной Ирландии, получившим Букера.

"Никто из нас никогда не читал ничего подобного", − подчеркнул председатель жюри британский философ и писатель Кваме Энтони Аппиа, представляя победительницу,

Конкурентами Бернс были ее соотечественники Дейзи Джонсон (Everything Under) и Робин Робертсон (The Long Take), американцы Рейчел Кушнер (The Mars Room) и Ричард Пауэрс (The Overstory), а также канадка Эси Эдугян (Washington Black).

Напомним, в мае этого года специальное жюри Букеровской премии выбрало пять лучших авторов, удостоившихся этой награды за 50 лет ее существования. В итоге Золотого букера получил автор романа Английский пациент Майкл Ондатже.

Также сообщалось, что лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук с романом Полеты.

Источник: korrespondent.net