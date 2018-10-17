США готовятся к торговым переговорам с Евросоюзом

Администрация США предполагает начать торговые переговоры с Евросоюзом, Великобританией и Японией.
Соответствующий меморандум о намерениях направил в американский Конгресс во вторник, 16 октября, Роберт Лайтхайзер, торговый представитель Белого дома.
Переговоры могут начаться по истечении 90-дневного срока после того, как информация о них была доведена до Конгресса.
Лайтхайзер, по его собственным словам, ожидает "своевременных и существенных результатов для американских рабочих, фермеров и организаций".
Ожидается, что на будущих переговорах речь будет идти как о пошлинах, так и о прочих торговых барьерах. В США надеются достичь "более справедливой" торговой схемы, говорится в сообщении, направленном Конгрессу.
Коммерческие отношения между США и Евросоюзом являются "самыми значительными и комплексными" экономическими отношениями в мире, указывается также в документе.
Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем считает, что заключение договоренности по пошлинам между Вашингтоном и Брюсселем пока не предвидится. По ее словам, европейская делегация прибудет на следующей неделе в США.
Сама Мальмстрем проведет переговоры с Лайтхайзером в ноябре, после выборов в американский Конгресс.
В конце июля 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер достигли соглашения, согласно которому обе стороны намерены отказаться от введения новых пошлин, по крайней мере до тех пор, пока продолжаются переговоры.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.