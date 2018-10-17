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17. 10. 2018

В Марокко сошел с рельсов поезд, есть жертвы

В Марокко не менее семи человек погибли и около 80 получили ранения в результате аварии поезда, которая произошла утром 16 октября, сообщает AP.

Отмечается, что поезд сошел с рельсов на полпути между городами Рабат и Кенитра, возле Сале. 

Первыми на место аварии прибыли местные жители. Они помогали выбраться пострадавшим и выжившим, а также искали тела погибших.

Позже на место инцидента прибыли спасатели, чтобы доставить раненых в больницы и найти тела жертв с помощью служебных собак.

Cмотрите фотогалерею: В Марокко сошел с рельсов поезд, есть жертвы

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Источник: korrespondent.net

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