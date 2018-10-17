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17. 10. 2018

Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Израильские военные сообщили о пуске ракеты из сектора Газа, Об этом в среду, 17 октября, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Беер-Шеве. 

По данным СМИ и местной полиции, ракета взорвалась рядом с жилым домом и повредила здание.

О жертвах не сообщается, при этом девять человек обратились за медицинской помощью из-за пережитого шока.

Tow rockets launched from the area of Khan Younis towards Beersheva. #Gaza #Israel pic.twitter.com/IgBu6cMe3Q

— Joe (@Jtruzmah) 17 октября 2018 г.

Unreal... imagine being fast asleep only have a 🚀 rocket fired by terrorists land on your home. This video is direct from Beersheba, #Israel 🇮🇱 at 4 in the morning today. pic.twitter.com/nkAWxVpyIt

— Phillip Harbor (@PhillipHarbor) 17 октября 2018 г.

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Источник: korrespondent.net

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