Глава МВФ отменила поездку в Саудовскую Аравию

Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард решила не посещать инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии. Об этом в среду, 17 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя фонда.

"Ранее запланированная поездка управляющего директора (МВФ) в регион Ближнего Востока откладывается", − говорится в заявлении.

Отмечается, что в субботу, 13 октября, отвечая на вопрос о том, планирует ли Лагард принять участие в форуме в Саудовской Аравии 23-25 октября, она говорила утвердительно. При этом, по ее словам, инцидент с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи в Турции поверг ее в ужас, и она будет следить за поступающей информацией.

Напомним, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября, после того, как он прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.

Позже СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что журналиста убили в консульстве.

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Источник: korrespondent.net