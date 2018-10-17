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17. 10. 2018

Итоги 16.10: Крушение Су-27, ротации в армии Яроша

 
На военных учениях в Винницкой области разбился Су-27
 
Возле села Уланов в Виницкой области во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27. 
 
Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли. 
 
Корреспондент.net собрал подробности инцидента.
 
Рада отказалась снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова
 
Верховная Рада не поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула. Соответствующее решение поддержали только 137 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
 
Также парламентарии отказались снять неприкосновенность с другого представителя Оппоблока − Дмитрия Колесникова. Инициатива собрала всего 163 голоса. 
 
Экзархи заявили о последнем этапе по автокефалии
 
Экзархи Вселенского патриарха заявили, что вернулись из Константинополя в Украину для продолжения работы над последним этапом предоставления украинской церкви томоса. 
 
Кучму на переговорах в Минске временно заменит советник Порошенко 
 
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске Украину представит советник президента Руслан Демченко. 
 
Ярош объявил об отводе батальонов с Донбасса
 
Народный депутат Дмитрий Ярош, который является командующим Украинской добровольческой армии, заявил об отводе двух батальонов УДА с передовой на Донбассе, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны во всех областях Украины. 
 
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Источник: korrespondent.net

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