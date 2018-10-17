Итоги 16.10: Крушение Су-27, ротации в армии Яроша

На военных учениях в Винницкой области разбился Су-27

Возле села Уланов в Виницкой области во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27.

Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли.

Корреспондент.net собрал подробности инцидента.

Рада отказалась снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова

Верховная Рада не поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула. Соответствующее решение поддержали только 137 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Также парламентарии отказались снять неприкосновенность с другого представителя Оппоблока − Дмитрия Колесникова. Инициатива собрала всего 163 голоса.

Экзархи заявили о последнем этапе по автокефалии

Экзархи Вселенского патриарха заявили, что вернулись из Константинополя в Украину для продолжения работы над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.

Кучму на переговорах в Минске временно заменит советник Порошенко

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске Украину представит советник президента Руслан Демченко.

Ярош объявил об отводе батальонов с Донбасса

Народный депутат Дмитрий Ярош, который является командующим Украинской добровольческой армии, заявил об отводе двух батальонов УДА с передовой на Донбассе, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны во всех областях Украины.

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Источник: korrespondent.net