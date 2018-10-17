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17. 10. 2018

США уничтожили 60 боевиков Аш-Шабаб в Сомали

Военные США нанесли авиаудар по боевикам экстремистской группировке Аш-Шабаб в Сомали. Погибли около 60 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона во вторник, 16 октября.

По данным военных, авиаудар пришелся на местность около контролируемой боевиками деревни Харардере в провинции Мудуг центральной части Сомали. Утверждается, что гражданские лица не пострадали.

Отмечается, что этот авиаудар США стал крупнейшим с 21 ноября 2017 года, когда были ликвидированы около 100 террористов из Аш-Шабаб.

Также отмечается, что американские военные провели в этом году не менее 24 авиаударов по Аш-Шабаб, которая связана с Аль-Каидой.

Напомним, 14 октября в городе Байдабо на юго-западе Сомали прогремели два взрыва в результате которых погибли 20 человек и еще 40 получили ранения. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка Аш-Шабаб.

А в июле в столице Сомали – Могадишо – террористы Аш-Шабаб атаковали здание МВД. Тогда погибли 12 человек и 17 были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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