США уничтожили 60 боевиков Аш-Шабаб в Сомали

Военные США нанесли авиаудар по боевикам экстремистской группировке Аш-Шабаб в Сомали. Погибли около 60 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона во вторник, 16 октября.
По данным военных, авиаудар пришелся на местность около контролируемой боевиками деревни Харардере в провинции Мудуг центральной части Сомали. Утверждается, что гражданские лица не пострадали.
Отмечается, что этот авиаудар США стал крупнейшим с 21 ноября 2017 года, когда были ликвидированы около 100 террористов из Аш-Шабаб.
Также отмечается, что американские военные провели в этом году не менее 24 авиаударов по Аш-Шабаб, которая связана с Аль-Каидой.
Напомним, 14 октября в городе Байдабо на юго-западе Сомали прогремели два взрыва в результате которых погибли 20 человек и еще 40 получили ранения. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка Аш-Шабаб.
А в июле в столице Сомали – Могадишо – террористы Аш-Шабаб атаковали здание МВД. Тогда погибли 12 человек и 17 были ранены.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.