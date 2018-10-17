В США столица штата Техас признала Голодомор геноцидом

Мэр столицы американского штата Техас, города Остина, подписал документ о почтении памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признания этой трагедии геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook в среду, 17 октября.

"Столица штата Техас, город Остин, официально присоединилась к почтению 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине", – сообщили в украинском дипломатическом представительстве.

Мэр города Стив Адлер издал специальную прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 Днем памяти жертв этой трагедии. В документе указано: "В этом году исполняется 85 лет малоизвестной рукотворной катастрофы геноцида 20-го века, известной как Голодомор в Украине".

В дипломатической миссии Украины поблагодарили власти города Остин и украинскую общину "за весомый вклад в наши общие усилия по восстановлению исторической справедливости".

Напомним, 13 октября губернатор штата Юта подписал декларацию о почтении памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, а также объявил 24 ноября 2018 года Днем памяти украинского Голодомора-геноцида. Юта стала 13 штатом США, который признал украинский Голодомор геноцидом.

Напомним, 4 октября Сенат США признал Голодомор в Украине геноцидом. Сенаторы единогласным решением приняли двухпартийную резолюцию о Голодоморе 1932-1933 годов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net