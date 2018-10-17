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17. 10. 2018

В Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны

В Канаде со среды, 17 октября, вступает в силу закон, который легализует марихуану.

Канадцы, которым исполнилось 18 лет (в некоторых провинциях возрастной предел - 19 лет), могут приобретать в авторизованных магазинах грамм гашиша по цене в примерно десять канадских долларов. Некоторые провинции смогут установить собственные возрастные ограничения. В собственности каждого совершеннолетнего гражданина Канады может находиться до 30 граммов марихуаны.

К слову, легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний Джастина Трюдо во время предвыборной кампании. Продажа медицинской марихуаны была разрешена в Канаде с 2001 года.

Ранее в Литве депутаты Сейма приняли поправки, которые узаконили медикаменты с содержанием конопли.

Также сообщалось, что парламент Грузии отложил обсуждение правительственного законопроекта о легализации конопли в стране.

Источник: Украинская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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