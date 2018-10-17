Возле Ични потушили три пожара

В Ичнянском районе Черниговской области продолжается очищение от взрывоопасных предметов зоны прилегающей к шестому арсеналу Минобороны, которая сокращена до 10 км. Ликвидировано три пожара лесной подстилки на общей площади 0,55 га.
Об этом сообщает ГСЧС утром в среду, 17 октября.
"В течение дня пожарно-спасательными подразделениями организовано заполнения водой пожарного водоема на территории арсенала (200 тонн) и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (551 тонна). От пожарного поезда на тушение подано 180 тонн воды. Ликвидировано три пожара лесной подстилки вблизи села Дружба на общей площади 0,55 га", – говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 25 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до 10-ти километровой. Изъято 2 тысячи 289 взрывоопасных предметов (за сутки – 254), отработано 260 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки – 8).
В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 697 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 273 человека и 84 ед. техники.
Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.
В Военной прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Следствие установило, что за несколько дней до взрывов под Ичней за складом наблюдали неизвестные люди в военной форме.
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Источник: korrespondent.net
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